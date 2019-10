Prozesse verbessern und optimieren

Schrittweise Umsetzung von Prozessverbesserungen

Da Prozesse im Allgemeinen sehr komplex sind, lassen sie sich nicht in allen Details vorplanen und nach Plan umsetzen. Empfehlenswert ist, gestuft und in Schleifen vorzugehen. Ein Leitbild dafür kann sein: Design big – Implement small!

Im ersten Schritt wird ein grober Plan entworfen, der beschreibt, welche Ziele wichtig sind und wie der ideale Prozess ablaufen soll. Das muss stimmig sein. Dann können schrittweise Detailpläne für Teilprozesse oder einzelne Handlungen entwickelt und umgesetzt werden.

Bei der Umsetzung wird sich zeigen, dass nicht alles so funktioniert, wie geplant. Dann wird angepasst und verbessert, bis das Ziel erreicht ist. Das kann in mehreren Schritten erfolgen und sich am „Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung“ (Kaizen) oder am sogenannten PDCA-Zyklus orientieren, wie er in Abbildung 22 dargestellt ist.