Wie Sie Preispolitik gestalten

Preispolitik und Preisinstrumente

Manche Unternehmen kalkulieren ihre Preise nur aus dem Bauch heraus, andere berechnen sie auf der Grundlage ihrer Kosten. Sie ermitteln durch eine einfache Zuschlagskalkulation die Selbstkosten eines Produkts und addieren dann den gewünschten Gewinnzuschlag. So ergibt sich der Verkaufspreis. Andere Unternehmen ermitteln aufwendig die maximale Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden und nehmen diese als Produktpreis.

Wie sich die so errechneten Preise am Markt bewähren, hängt davon ab, ob die Kunden diesen Preis akzeptieren und ob sie sich im Wettbewerb durchsetzen lassen. Um in diesem Kräftespiel den richtigen Preis zu finden, gibt es viele Ansätze für eine markt-, kunden- und gewinnorientierte Preisgestaltung. Ausgangspunkt ist ein Grundpreis oder Listenpreis, der sich aus der gewünschten Preisposition im Wettbewerb, aus der Markenstärke und der Preisstrategie ableitet. Der Grundpreis wird im operativen Marketing dann variiert durch Preisinstrumente und Preisaktionen wie zum Beispiel: