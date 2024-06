Arbeitsunfähigkeit und Krankmeldung eines Mitarbeiters prüfen

Was dürfen Mitarbeitende während der Arbeitsunfähigkeit machen und was nicht?

Generell gilt: Krankgeschriebene Arbeitnehmer müssen all das unterlassen, was eine möglichst schnelle Genesung gefährdet. Umgekehrt ist alles erlaubt, was den Heilungserfolg nicht beeinträchtigt oder sogar fördert.

Ob Sport, ein Kinobesuch, Freunde treffen oder Einkaufen während einer Krankschreibung verboten ist, kann also nicht pauschal beantwortet werden und hängt von der Art der Erkrankung und vom Einzelfall ab.

Entscheidend ist immer, ob die geplante Aktivität genesungswidrig ist oder nicht.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang natürlich auch die Anweisungen des behandelnden Arztes. Verordnet der Arzt zum Beispiel strikte Bettruhe, wäre ein Gang zum Supermarkt oder das Treffen von Freunden als genesungswidrig einzustufen.