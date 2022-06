Mindmap erstellen – Schritt für Schritt

Mehrere Mindmaps verknüpfen

Mindmaps können Sie auch leicht kombinieren, wenn es dann doch zu viele Informationen auf einer Seite sind. Machen Sie einfach aus einem Unterpunkt eine neue, untergeordnete Mindmap. So können ganze Mindmap-Landschaften entstehen, die Sie an Ihre Pinnwand hängen. So verlieren Sie nie den Überblick.