Recruiting und Onboarding von Azubis

Ausbildungsmarketing

Unternehmen sollten ein zielgruppengerechtes Ausbildungsmarketing betreiben. Dementsprechend sollten sich Arbeitgeber mit der Frage beschäftigen, was sie für die Zielgruppe besonders attraktiv macht.

Das kann zum Beispiel sein:

das Produkt, das im Unternehmen hergestellt wird

Karriereperspektiven

die Unternehmenskultur

Weiterbildungsmöglichkeiten

eventuelle Auszeichnungen als Ausbildungsbetrieb

der Standort des Unternehmens (zum Beispiel hoher Freizeitwert)

Die eigenen Stärken und die attraktiven Merkmale sollte das Unternehmen in den Vordergrund des Ausbildungsmarketings stellen.