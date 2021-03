Reizwortanalyse für Ideenfindung und neue Lösungsansätze

Ideen, Lösungsansätze zu den Reizwörtern finden

Denken Sie (alle) nach, was die Reizwörter für Ihr Thema bedeuten könnten. Diskutieren Sie in der Gruppe in Bezug zu Ihrem Thema, Ihrer Aufgabe, Ihrem Problem – ohne Kritik, ohne Denkverbote, kreativ, mit Spaß, frei von Werten und Zwängen:

Was fällt uns alles ein zu den Reizwörtern …?

Was könnte funktionieren?

Wie könnten wir erreichen, dass es funktioniert?

Halten Sie alle Beiträge am Flipchart oder auf Karten und Pinnwand fest.

Lassen Sie weitere Reizwörter oder Begriffskombinationen erzeugen. Sammeln Sie Ideen und Lösungsansätze auch zu diesen Reizwörtern.